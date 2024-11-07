Морози не відступають: прогноз погоди на кінець тижня по областях

Вночі буде стабільно нижче нуля

Сильні заморозки вночі та локальні опади — типова погода в Україні останнім часом. На жаль, потепління найближчими днями не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Фейсбуці. Згідно з прогнозом на 8 листопада, погоду в Україні характеризуватимуть мінлива хмарність та відсутність опадів, за винятком східних і Сумської областей. Там вдень можливий невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях України очікується туман із видимістю 200-500 метрів. Через це в регіоні встановили І рівень небезпечності (жовтий).

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, а температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, в східних регіонах — 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів не підійматимуться вище 4- 9° градусів за Цельсієм, на Закарпатті та в південній частині України- до 10-15°.

Погода в Україні 8 листопада

У Києві вночі 8 листопада буде 0-2° тепла, а в денні години температура сягатиме 7-9° тепла. Загалом температурні показники є близькими до норми.

Крім того, в Україну суне хмара брудного повітря. Частину областей уже затягнуло їдким смогом.

Раніше "Телеграф" також писав про те, чи будуть у Києві опади цими днями. Хмарна погода зберігатиметься кілька днів.