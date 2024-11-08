Затяжная магнитная буря до сих пор буяет, есть вероятность новых солнечных вспышек: прогноз на выходные

На светиле расположено 3 пятна

Солнце не перестает делать Земле геомагнитные "подарки" в виде выбросов корональной массы (СМЕ). Они провоцируют магнитные бури на нашей планете. Одна из них длится уже 14 дней и в ближайшие дни не собирается завершаться.

На светиле теперь есть три больших солнечных пятна, одно из которых появилось недавно — AR3889. Они представляют угрозу для солнечных вспышек класса X, то есть самых мощных, как сообщили астросиноптики с сайта Spaceweather.

"AR3889 присоединяется к AR3883 и AR3886, все из которых имеют магнитные поля смешанной полярности (дельта-класс), чувствительные к взрывному магнитному пересоединению", — добавляют ученые.

В то же время синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценивают вероятность Х-вспышек 8 ноября в 35%.

Магнитные бури на Земле в течение 8-10 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 8 ноября, на Земле держится 5-балльная магнитная буря. Уже 9 ноября ее сила снизится до 4 баллов. Средний геомагнитный шторм прогнозируется и 10 ноября.

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