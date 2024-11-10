Исландия переходит на энергию из космоса: ученые рассказали о планах

Проект выглядит очень амбициозным

Исландия может стать первой страной мира, которая перешла на космическую энергию. По крайней мере первые мегаватты могут поступить на островное государство уже в 2030 году.

Об этом говорится в пресс-релизе стартапа британских ученых Space Solar, сообщившего о подписании соглашения с исландской Reykjavik Energy. Компания планирует развернуть демонстратор мощностью в 30 МВт в течение следующих пяти лет.

Кроме того, компания отмечает, что также есть планы о масштабировании первого демонстратора до сети станций, каждая из которых может поставлять на Землю "гигаватты" электричества. И все это хотят сделать до 2036 года.

"С этим коммерческим предприятием Space Solar производит революцию в области возобновляемой энергии. В отличие от традиционных солнечных электростанций, которые зависят от погодных условий и дневного света, технология Space Solar предлагает постоянную, управляемую мощность круглосуточно", — говорится в отчете компании.

Электростанция Cassiopeia, над которой работают в Space Solar

Концепция передачи солнечной энергии из космоса на Землю обсуждается уже давно, но пока у нее есть ряд нерешенных проблем. Однако это не останавливает светлые умы, которые считают, что доступ к этой неограниченной энергии поможет навсегда избавиться от зависимости от ископаемого топлива.

В этом контексте весьма любопытно выглядит отчет NASA, в котором рассматриваются возможности разворачивания космических электростанций на примере двух проектов — Innovative Heliostat Swarm (RD1) и Mature Planar Array (RD2). Оба эти проекта являются набором солнечных панелей площадью в 11,5 км2 и весом в 5,9 тысячи тонн для RD1 и 19 км2 и 10 тысяч тонн для RD2.

Электростанция Space Solar в теории тоже выглядит огромной

Колоссальный вес электростанций и тысячи запусков, чтобы вывести это все на орбиту, осложняют задачу, но это не единственная проблема. По предварительным расчетам, системы могут доставить на Землю около 13% исходной энергии и требуют приемных антенн диаметром в несколько километров. И при этом она все равно получится дороже, чем энергия с наземных источников.

О том, что RD1 обойдется в 1,3 триллиона долларов, а RD2 и вовсе в 2,3 триллиона, можно вообще не вспоминать.

На фоне сказанного, проект Space Solar выглядит очень амбициозным, однако можно ожидать, что с развитием технологий будут снижаться и затраты на их внедрение. Что получится по итогу, мы сможем увидеть уже через пять лет.

Как сообщалось ранее, инженеры из Калифорнийского университета впервые передали энергию из космоса на Землю в июне 2023 года. Хотя результаты были предварительными, однако это возродило интерес к разворачиванию электростанций в космосе.