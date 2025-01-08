Осідлає улюбленого коника Юлії Тимошенко. Хто буде її конкурентом на виборах у Раду

Соціальна тематика вже не буде монополією лідерки "Батьківщини"

Колишня прем’єрка Юлія Тимошенко активно відхрещувалася від повідомлень світових та українських ЗМІ про свою підготовку до виборів 2025 року, що не завадило їй однією з перших де-факто почати виборчу кампанію і розмовляти з опонентами.

Як стало відомо "Телеграфу", Тимошенко спілкувалась з п’ятим президентом (2014-2019) Петром Порошенком. Мова йшла про те, як забезпечити чесні вибори і не дати владі використовувати адмінресурс.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

Електорат Юлії Володимирівни — люди похилого віку, які, як правило, живуть в селі. Тому її риторика не зміниться. Тимошенко заохочуватиме голосувати за неї, бо вона буде боротись із продажем землі, низькими зарплатами, а також "фармацевтичною мафією", яка підвищує ціни на ліки. Навіть опоненти лідерки "Батьківщини" впевнені, що прохідний бар’єр у 5% вона подолає.

На соціальних темах їй конкурентом може стати депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, який останніми роками активно розвиває власний бренд і намагається абстрагуватися від Порошенка.

Втім, за інформацією "Телеграфу", на випадок серйозної конкуренції в "Євросолідарності" мають теку із компроматом на Гончаренка, яка може поховати його політичну кар’єру.

Нагадаємо, ще одним конкурентом політичній силі Тимошенко на виборах до Верховної Ради може стати партія ексспікера Дмитра Разумкова "Розумна політика".