Правоохоронці нагрянули до мерії Львова та вилучили документи: що відомо
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Імовірно, з вивезенням сміття у Львові не все чисто
У середу, 8 січня, співробітники поліції вилучили низку документів у Львівській міській раді. Наразі орган працює у штатному режимі.
Вилучені документи стосуються одного із перевізників сміття. Про це повідомили у пресслужбі мерії Львова.
"Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, сьогодні 8 січня співробітники Нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного з перевізників твердих побутових відходів у Львові", – йдеться у публікації.
Також у повідомленні наголошується, що співробітники міськради надали правоохоронцям усі необхідні документи та повністю сприяють слідству.
"Зараз департамент працює у звичайному режимі", — написали у пресслужбі.
Варто зазначити, що раніше йшлося про обшук у кабінеті директора департаменту Ореста Тимчишина.
"На третьому поверсі Ратуші на площі Ринок силовики проводять обшуки. Очевидці кажуть, що у кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ореста Тимчишина. Причина – можливі зловживання у сфері вивезення твердих побутових відходів", – повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик у Facebook.
Нагадаємо, у вересні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у приміщенні відомого одеського політика Вадима Мороховського. Обшуки пов’язують із справою голови Одеської обласної ради.