Правоохоронці нагрянули до мерії Львова та вилучили документи: що відомо

Імовірно, з вивезенням сміття у Львові не все чисто

У середу, 8 січня, співробітники поліції вилучили низку документів у Львівській міській раді. Наразі орган працює у штатному режимі.

Вилучені документи стосуються одного із перевізників сміття. Про це повідомили у пресслужбі мерії Львова.

"Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, сьогодні 8 січня співробітники Нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного з перевізників твердих побутових відходів у Львові", – йдеться у публікації.

Також у повідомленні наголошується, що співробітники міськради надали правоохоронцям усі необхідні документи та повністю сприяють слідству.

"Зараз департамент працює у звичайному режимі", — написали у пресслужбі.

Варто зазначити, що раніше йшлося про обшук у кабінеті директора департаменту Ореста Тимчишина.

"На третьому поверсі Ратуші на площі Ринок силовики проводять обшуки. Очевидці кажуть, що у кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ореста Тимчишина. Причина – можливі зловживання у сфері вивезення твердих побутових відходів", – повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик у Facebook.

Нагадаємо, у вересні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у приміщенні відомого одеського політика Вадима Мороховського. Обшуки пов’язують із справою голови Одеської обласної ради.