"Не робіть поспішних висновків": Зеленський пояснив слова Трампа про Україну в НАТО

Глава держави зазначив, що проти України в НАТО виступають не лише США

В Україні закликають не робити поспішних висновків про те, якою буде політика США після приходу до влади Дональда Трампа. Це пролунало після того, як обраний президент натякнув, що Україна не має стати частиною НАТО.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен. Його слова наводить Укрінформ.

"Пам’ятайте, Україна говорила, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не потрібно робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншим зброєю натовського зразка", — сказав він.

Зеленський вважає однією з причин російського вторгнення те, що Україна не є членом НАТО. При цьому він додав, що в Альянсі є країни, які виступають проти членства нашої країни – США, Німеччина, Угорщина та Словаччина.

"Якщо ми говоримо відкрито, треба звернути увагу і чесно сказати — нас там не бачили. Я думаю, що це одна з причин, чому у нас війна. Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться", — додав він.

При цьому глава держави наголошує, що зараз деякі країни Європи хотіли б повернення українців додому, проте це неможливо, поки Україна не матиме гарантій безпеки.

"Ми хочемо конкретних гарантій безпеки і просимо про це союз Америки та Європи. Я говоритиму про це з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть одразу ті чи інші висновки", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, в МЗС повідомили, що Україна готова зайняти вільне місце в ЄС та НАТО, якщо Угорщина вирішить натомість стати членом у СНД чи ОДКБ.