Гідна заміна ОПЗЖ? З ким буде боротися Разумков за місце в Раді

Колишнього спікера підтримують впливові українські політики та бізнесмени

Депутат Верховної Ради IX скликання, колишній голова українського парламенту (2019-2021) Дмитро Разумков серйозно готується до виборів ВР 2025 року зі своєю партією "Розумна політика". Одна з причин – бажання показати, якого ворога нажив собі чинний президент Володимир Зеленський.

Як пояснили "Телеграфу" в оточенні Разумкова, він "продаватиме" себе як досвідченого політика, який знає, як керувати державою. Згідно із замірами його команди, партія Разумкова може набрати 6—10% голосів виборців.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

"Я коли з ним познайомився, то зрозумів, що таке політичні еліти. Він знає, коли треба зробити крок назад, щоб потім два вперед", — говорить про політика один із членів його команди.

Разумков найближчим часом спробує забрати з панівної "Слуги народу" ще двох депутатів-мажоритарників — Любов Шпак та Олександра Божкова. Інші члени його команди, які досі залишаються у СН, не можуть вийти із фракції. Адже вони є "списочниками" — у разі виходу за власним бажанням, вони втратять мандат.

Співрозмовники "Телеграфу" розповідають, що на цей момент Разумков має союз зі ще одними "колишніми" — Арсеном Аваковим, Арсенієм Яценюком та Володимиром Гройсманом. Фінансово цю компанію підтримує відомий олігарх Рінат Ахметов, хоча в оточенні Разумкова це спростовують.

Головна перепона перед Разумковим — це сприйняття його як політика з проросійськими поглядами. В політичних колах, у тому числі в команді Порошенка, його вважають достойною заміною забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ).

Але в оточенні Разумкова не підтверджують наміри боротись за цю нішу. Додаючи, що найголовнішими конкурентами для них є Тимошенко й Залужний, про що свідчить власний аналіз. У майбутньому скликанні Разумков знову бачить себе спікером.

Нагадаємо, у Порошенка пояснили "Телеграфу", на яку посаду згоден п’ятий президент.