В Україну вже йде весна? Синоптики розповіли, якої погоди чекати найближчими днями

Синоптики розповіли, якою може бути погода в Україні найближчим часом

На початку 2025 року мешканці України мали змогу порадіти незвичним теплом. Найближчими днями тепла погода зберігатиметься, а похолодання буде лише після 12 січня.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів метеоролог і синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, сильних снігопадів і морозів найближчими днями не повинно бути.

Він додав, що атмосферний фронт з Британії до України не дійде.

Водночас начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що 5 січня був апогей холоду, з морозами 8-9 градусів. Однак температурний фон відповідав своїй кліматичній нормі.

Пік "весняної" аномалії очікується 10 січня, каже Постригань. Середньодобова температура підвищиться до 7 градусів тепла, більше відповідатиме середнім багаторічним значенням квітня. Температура вночі буде 1-6 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

Спокійна, аномально тепла погода сприятиме економії паливно-мастильних матеріалів та енергоресурсів, прогулянкам на свіжому повітрі. Що стосується погодних катаклізмів на Британських островах, то вони розташовані занадто далеко від нас, щоб тамтешній циклон впливав на погоду в Україні, підсумував Віталій Постригань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні нового 2025 року через теплу зимову погоду в Запоріжжі зацвіла сакура.