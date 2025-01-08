"Це гріє душу": вчинок найкращого біатлоніста світу захопив українців

Відомий спортсмен підтримує Україну

Український біатлоніст Дмитро Підручний оголосив розіграш біба (майки) володаря Великого кришталевого глобуса, одного з найтитулованіших спортсменів світу норвежця Йоганнеса Бо. До речі, Йоганнес у сезоні-2024/25 хоче побити "вічний" рекорд за кількістю перемог рівня Кубка світу.

Відповідну публікацію Підручний розмістив на своїй сторінці в Instagram. Цей розіграш відбудеться в рамках проєкту Safe&Smart від фонду Сергія Притули.

"Дякую, Йоганнесе, за підтримку та непохитну позицію! Приємно бачити, що один із найтитулованіших біатлоністів в історії підтримує Україну і не соромиться про це говорити на весь світ", — написав Підручний.

Мета проєкту Safe&Smart — облаштувати та наповнити бомбосховище у Новопокровському опорному ліцеї Харківської області.

У мережі подякували Бо за надання цінного лоту.

Перед стартом сезону в активі Бо було 85 перемог на рівнях Кубка світу, чемпіонату світу та Олімпійських ігор. Рекордсмен Уле-Ейнар Б'єрндален свого часу здобув 95 перемог.

Раніше повідомлялося, що норвезький біатлоніст Ендре Стремсгайм наклеїв прапор України на свою гвинтівку. Цікаво, що норвежець виграв першу особисту гонку в Кубку світу-2024/25.