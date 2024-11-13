Сонячна пляма, яка ненадовго затихла, поновила свою активність і спровокувала магнітну бурю

Світило ніяк не заспокоїться

Перерва в магнітних бурях, яка мала тривати всього один день, так і не відбулась, адже активність сонячної плями поновилась. Астросиноптики прогнозують новий геомагнітний шторм, який має відбутись вже найближчими днями.

Сонячна пляма AR3889 має нестабільне магнітне поле дельта-класу, яке становить загрозу для значних вибухів, хоча протягом останньої доби її активність була низькою. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують, що 13 листопада ймовірність Х-спалахів складає 25%.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-17 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 13 листопада, магнітне поле Землі знаходиться в лапах середньої магнітної бурі в 4 бали. Вона має протриматись 14 та 15 листопада. Вже з 16 по 17 листопада не передбачається будь-яких коливань вище 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких погодних сюрпризів варто чекати українцям протягом тижня.