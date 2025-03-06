В обмін на швидке припинення вогню: у Трампа висунули нові умови для України

Європейські лідери вважають, що таке рішення може привезти до негативних наслідків

Адміністрація Дональда Трампа намагається змусити Україну погодитися на швидке припинення вогню в обмін на фіналізацію угоди щодо видобутку корисних копалин. Водночас аналогічних вимог до Росії Вашингтон не висуває.

За даними Bloomberg, США тиснуть на Київ шляхом замороження військової допомоги та припинення обміну військовою розвідкою. Це викликало занепокоєння серед європейських партнерів, адже така тактика Вашингтона може поставити Україну у вразливе становище.

За інформацією джерел видання, Трамп готовий підписати угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні, яка заморожена з моменту його конфлікту із Зеленським минулого тижня. Однак є ключова умова – Київ має погодитися на чіткий план припинення війни.

Водночас Росія не отримала жодних аналогічних вимог із боку США. Аналітики зазначають, що це може означати односторонній тиск на Україну, без гарантій з боку Кремля.

Американська розвідка та військова підтримка відігравали ключову роль у захисті України. Від отримання даних залежала ефективність раннього попередження про російські атаки, а також використання далекобійної зброї, серед яких і британські крилаті ракети Storm Shadow.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан назвав дії адміністрації Трампа "тактикою тиску та шантажу", а також наголосив, що припинення обміну розвідданими через політичні причини є безпрецендентним випадком.

Європейські чиновники побоюються, що поспішне перемир’я без гарантій безпеки може посилити загрози для України та всього регіону. Лондон та Париж наполягають, що будь-яка угода має супроводжуватися чіткими зобов’язаннями щодо оборонної підтримки Києва.

"Фінальне рішення щодо війни приймає не Захід, а Путін. І будь-який мир має гарантувати безпеку України, а не бути лише фіктивним перемир’ям", – наголосив британський прем’єр Кір Стармер.

Лідери ЄС також прагнуть перевірити, чи готовий Кремль до реальних переговорів, чи ж Трамп переоцінює бажання Путіна досягти справжнього миру. Якщо Москва відмовиться від поступок, це зможе змусити Вашингтон переглянути свою стратегію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що стало відомо, де та коли відбудуться переговори зустріч відбудеться у вівторок.