Солнечное пятно, которое ненадолго затихло, возобновило свою активность и спровоцировало магнитную бурю

Светило никак не успокоится

Перерыв в магнитных бурях, который должен был длиться всего один день, так и не состоялся, ведь активность солнечного пятна возобновилась. Астросиноптики прогнозируют новый геомагнитный шторм, который должен произойти в ближайшие дни.

Солнечное пятно AR3889 имеет нестабильное магнитное поле дельта-класса, которое представляет угрозу для значительных взрывов, хотя в течение последних суток его активность была низкой. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозируют, что 13 ноября вероятность Х-вспышек составляет 25%.

Магнитные бури на Земле в течение 13-17 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 13 ноября магнитное поле Земли находится в лапах средней магнитной бури в 4 балла. Она должна продержаться 14 и 15 ноября. Уже с 16 по 17 ноября не предполагается каких-либо колебаний выше 3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких погодных сюрпризов следует ждать украинцам в течение недели.