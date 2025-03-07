Журналістка власноруч розкрила шахрайську схему і повернула вкрадені в неї гроші: як їй це вдалось

Спроба хакерів вивести гроші з акаунту української журналістки дуже погано для них закінчилася

Журналістка BBC News Ukrainian Оксана Тороп власноруч змогла зробити те, чого часто не можуть зробити банки та Кіберполіція – розкрила справу щодо крадіжки з її банківського акаунту грошей, та змогла повернути усе викрадене. При цьому банк відмовлявся щось робити, а в поліції попереджали, що гроші навряд чи можна буде повернути.

Про це сама Тороп написала у власному Facebook. За її словами, інцидент стався у ніч з 2 на 3 березня (з неділі на понеділок), хакери вивели з рахунку гроші, здійснивши понад 60 (!) транзакцій вночі.

"Шо в цій ситуації робиш — звертаєшся в банк і кіберполіцію. Все це я слухняно зробила. Що відбувається далі? В банку мені очікувано навʼязують, що я могла комусь передати конфіденційні дані рахунку, паролі до акаунта і тд, тому банк такий маладєц геть ні в чому не винен. А ти, клієнт, трохи схожий на лоха. В поліції відкрили справу, взяли покази та чесно сказали: ваші гроші навряд хтось поверне. Но тих, хто вкрав, ми будем усєрдно шукать", – написала вона.

Журналістку такий варіант не влаштовував, тому вона взялася за справу самостійно. В першу чергу вона взяла у банку всі деталі щодо транзакцій: з'ясувалося, що гроші пішли в Лондон на рахунок іноземної компанії. Далі за допомогою пошуку в інтернеті на сайтах, профільних форумах, пошукових системах вдалося встановити, кому саме належать рахунки.

"Зʼясовую, що це рахунки знатних міжнародних розробників відеоігор. З хорошою репутацією, що стало для мене неймовірною вдачею. Бо якщо мова про репутацію, знач домовитись буде легше. І сідає ця жінка чарджбекити. Культурною англійською, без матюків та емоцій. Пишу красивого листа в штаб-квартиру американського ігрового гіганта. В кінці — бест регардс, Оксана фром Київ. Копії пішли "дочкам" в різні країни і даже мерчендайзерам. Щоб навєрняка. Через кілька годин мені приходить лист від гейм майстра Зунара з Каліфорнії, в ньому — жаль через злам банківського акаунта та запевнення, що кошти повернуть. Сьогодні — гроші вже на моєму рахунку", – зазначила журналістка.

А що, власне, сталося? Тороп з'ясувала, що це взагалі було. Хакери, які зламали рахунок, переправили гроші на свої акаунти в системі розробника відеоігор. З боку хакерів було великою помилкою використовувати легальні послуги відомого розробника: такі компанії зазвичай дуже піклуються про свою репутацію та відразу ж реагують на такі інциденти. Тому жінці не тільки повернули гроші, зробивши це дуже швидко, але й пообіцяли перевірити акаунти, на які ці гроші було заведено, тому схоже, на когось чекає перманентне блокування на улюбленому ігровому сервісі.

"Це мій привіт вам, гайз, бо ви вчинили дуже непорядно. Знайду. В мене тепер є заокеанський друг гейм майстер, він за мною горой. Моє власне розслідування тривало три дні, свої гроші я повернула. Мораль — чужого не беру, але і своє не віддам. Чому я вам тут це пишу — ніколи, ніколи і ніколи не здавайтесь! Навіть якщо вам говорять, що все пропало", – резюмувала журналістка.

Нагадаємо, що ключові державні реєстри, вебсайти Мін'юсту та держпідприємства "Національні інформаційні системи", портал державних сервісів "Дія" та інші критично важливі системи "лягли" 20 грудня 2024 року. Це сталося внаслідок цілеспрямованої атаки ворога. При цьому відразу після надзвичайної події називались різні терміни відновлення роботи систем, що зазнали стороннього впливу. Запустити перші три реєстри – Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів – фахівці змогли на 11 день. На відновлення роботи решти, за прогнозами, мало піти ще від 7 до 20 днів.

В результаті 9 січня запрацював Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 10 січня було завершено внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а наступного дня вони стали доступні в застосунку "Дія". І останню групу реєстрів, за повідомленням Мін'юсту, було відновлено 20 січня, це зокрема Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; ⁠Державний реєстр обтяжень рухомого майна; ⁠Автоматизована система виконавчого провадження; ⁠Електронний реєстр апостилів; ⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту; Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність"; Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".