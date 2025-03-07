Не варто очікувати на значну суму? Скільки отримає чоловік з 20 роками стажу у 2025

Чоловік з 20 роками страхового стажу у 2025 році може оформити пенсію, якщо йому виповниться 65 років

Право на оформлення пенсії настає в українця, коли йому виповнюється 60 років. Однак якщо не вистачає стажу, то він вимушений працювати далі. Пенсія, відповідно зменшуватиметься.

Але чи може вийти на пенсію особа, що має всього 20 років стажу у 2025 році, дізнався "Телеграф". За допомогою пенсійного калькулятора ми визначили, якою буде її виплата.

За даними Пенсійного фонду України, пенсію в 60 років у 2025 році можна оформити за умови не менше 32 років стажу, водночас в 63 — від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року.

Відповідно, з 20 роками стажу українець може оформити собі пенсію, якщо йому виповниться 65 років. За таких обставин у 2025 році він розраховує на виплату в 3681 гривню. Однак за умов, що чоловік отримував 15 тисяч гривень зарплати щомісяця, його вихід на відпочинок відбудеться на загальних умовах, а також те, що він не належить до жодної пільгової категорії населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли почнуть приходити перші збільшені пенсії після індексації.