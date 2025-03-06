Перемир'я стане головною темою зустрічі США та України: про що ще говоритимуть

США задоволені першими кроками Києва

Переговори США та України щодо зупинки війни розпочнуться у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії. Однією з головних тем зустрічі буде перемир’я та припинення вогню.

Також обговорюватимуть основи угоди щодо врегулювання конфлікту. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Зараз ми ведемо переговори про те, щоб скоординувати зустріч з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді", — підкреслив спецпредставник Трампа.

За його словами, Вашингтон намагається узгодити рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню в Україні.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про відновлення діалогу між США і Україною. При цьому він наголосив, що будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають вирішуватись лише за їх участю.

"Україна та Америка відновили роботу. Ми сподіваємося, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч", — заявив Зеленський.

Зазначається, що Володимир Зеленський також поїде до Саудівської Аравії, однак чи особисто він братиме участь у переговорах з американцями — поки невідомо.

Також видання NV пише про те, що саме 11 березня може бути підписана угода про корисні копалини.

"Трамп дав зрозуміти Зеленському, що шлях назад до їх переговорів є, США задоволені першими кроками Києва в цьому напрямку", — наголосив спецпредставник Віткофф.

Що відомо про Стіва Віткоффа

Стів Віткофф — американський мільярдер, інвестор у нерухомість та забудовник, спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу

Народився він 15 березня 1957 року у Бронксі. Здобув ступінь доктора права в Університеті Хофстра. Працював у юридичній фірмі з нерухомості Dreyer & Traub, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

Ім’я Стіва Віткоффа стало широко відоме у світі нещодавно. Він доклав руку до перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Крім цього, у лютому 2025 року соратник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з Вашингтона на своєму особистому літаку бізнес-класу Gulfstream. Офіційна версія – довірена особа президента США та мільярдер приїхав забрати звільненого Кремлем американського в’язня Марка Фогеля.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон відновили роботу. Україна сподівається, що вже наступного тижня відбудеться змістовна зустріч між командами обох країн.