Забував слова, вихвалявся та цілувався з чоловіками: факапи Трампа, які стали відомими на весь світ

Жарти популярні і досі

Дональд Трамп відомий не лише через свою посаду президента США, але й неодноразовими скандальними заявами, які часто викликали міжнародний резонанс. Його неординарні вітання зі світовими лідерами, що інколи порушували дипломатичний протокол, також привертали значну увагу медіа. Зовнішність Трампа, особливо його характерна зачіска, стала об'єктом численних жартів та карикатур. Крім того, його публічна поведінка вирізняється повною відсутністю скромності — він регулярно вихваляється своїми досягненнями, статками та здібностями, часто використовуючи перебільшення та самовпевнені твердження.

"Телеграф" зібрав факапи Трампа під час першого президентського терміну. Також по кожному з випадків показали відео.

Рукостискання

Рукостискання Дональда Трампа стали об'єктом особливої уваги мас-медіа через їхню незвичність і часто демонстративний характер. Вони вирізняються надзвичайною тривалістю та іноді агресивною манерою виконання, що інтерпретувалося багатьма як спроба показати домінування. Особливо пам'ятним стало його рукостискання з президентом Франції Еммануелем Макроном, яке тривало 28 секунд і виглядало як своєрідне змагання між лідерами.

Проте були й протилежні випадки, коли Трамп демонстративно ігнорував протокол. Один з найбільш незручних моментів стався під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Овальному кабінеті. Коли фотографи попросили лідерів потиснути руки, а Меркель прямо запитала Трампа: "Хочете потиснути руки?", він ніяк не відреагував, сидячи з кам'яним виразом обличчя. Цей епізод викликав міжнародний резонанс і був розцінений як дипломатична зневага, хоча пізніше вони все ж потиснули одне одному руки.

Броманси

Стосунки Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином привернули значну увагу ЗМІ. Після їх першої зустрічі в Сінгапурі Трамп публічно заявив: "Ми закохалися один в одного" і "у нас відмінні стосунки". Ця заява викликала здивування, враховуючи раніше напружені відносини між країнами.

Особливо пам'ятним став момент, коли Трамп просив журналістів зняти їх з Кімом "красивими та стрункими". Під час фотосесії Трамп активно керував процесом, прагнучи до того, щоб вони виглядали найкращим чином у кадрі, що викликало чимало коментарів у світовій пресі.

Стосунки Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном становлять окрему, особливу історію. Їхні зустрічі характеризуються незвичними фізичними проявами дружби, які часто поставали вірусними в соціальних мережах.

Один з найбільших пам'ятних моментів стався, коли Трамп несподівано зауважив, що на костюмі у Макрона була лупа. Під час візиту Макрона до Білого дому у 2018 році Трамп, перед камерами, змахнувши щось із плеча французького президента, сказав: "У тебе невелика лупа… Давай, я приберу це. Тепер ти ідеальний!".

Їхні зустрічі також відрізнялися тривалими рукостисканнями. А також обіймами та навіть поцілунками.

Скромності не позичати

Дональд Трамп відомий тим, що регулярно вихваляється своїми досягненнями, статками та здібностями, часто використовуючи підвищення та самовпевнені твердження. Наприклад, під час своєї президентської кампанії та перебування на посаді, він часто заявляв про свої успіхи в бізнесі та політиці, називаючи себе "великим переможцем" та "одним із найуспішніших підприємців у світі".

Трамп також неодноразово підкреслював свої можливості, як перемовника та лідера, стверджуючи, що він є одним із найкращих у світі в цих сферах. Крім того, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив, що Зеленський був надто самовпевненим, тим самим висловлюючи власне бачення ситуації та підкреслюючи свою позицію як лідера, який хоче миру. Такі заяви часто супроводжуються самовпевненими висловами про те, що саме він знає, як розв'язувати найскладніші проблеми, як-от припинення війни між Україною та Росією.

Забуває і вигадує слова

Дональду Трампу іноді даються нелегко слова та мовні звороти, що викликають кумедні публічні помилки, які швидко поширюються в медіа та соціальних мережах. Одним із найвідоміших випадків стала його помилка у твіті, де він назвав Чарльза, принца Уельського (Prince of Wales), "принцом китів" (Prince of Whales), сплутавши назву британської території з морськими ссавцями.

Не менш знаменитим став його загадковий твіт, де він використав вигадане слово "covfefe", яке сильно спричинило хвилю здогадок та жартів, ставши інтернет-мемом.

Також потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу національного гімну США на футбольному матчі, коли, здавалося, він забув слова та незграбно намагався підспівувати, що викликало критику, адже Трамп неодноразово наголошував на важливості поваги до національних символів.

Забудькуватість

Дональду Трампу притаманні незручні дипломатичні ситуації. Показовим став візит до Білого дому під час президентства Барака Обамі, коли Трамп, здавалося, на мить забув, що прибув із дружиною Меланією, залишивши її позаду, коли вітався з подружжям Обами.

Ще більш промовистим випадком стала зустріч із королевою Єлизаветою II у Великій Британії, де він порушив королівський протокол, пішовши перед королевою під час огляду почесної варти у Віндзорському замку – тоді як традиція вимагає йти поруч або позаду королеви. Єлизавета II змушена була обходити його.

На саміті G20 в Аргентині також створив незручний момент, коли раптово залишив сцену для групового фото світових лідерів, не дочекавшись офіційної фотосесії, залишивши президента Аргентини самого на сцені з розгубленим виглядом.

Зачіска

Зачіска Дональда Трампа стала однією з найвпізнаваніших рис його образу та об'єктом нескінченних жартів і обговорень у медіа. Його характерне світло-жовте волосся, укладене в складну конструкцію, часто привертає увагу до своєї незвичайної форми та напрямком – воно ніби зачесане вперед з потилиці, а потім закручене назад і вбік, створюючи незвичайний об’єм.

Упродовж років з'явилося багато теорій щодо природи його зачіски: від припущення про використання перуки чи пересадки волосся до спеціальних засобів фіксації міцності.

Особливу увагу привернув випадок, коли сильний вітер розкуйовдив його зачіску, показавши значно світліший захист голови під рідшим волоссям, що викликало нову хвилю мемів.

Сам Трамп жартівливо коментував своє волосся, стверджуючи, що це – "найбільш обговорювана зачіска в Америці", і навіть дозволив деяким людям публічно торкатися до неї, щоб підтвердити, що вона справжня.

Сварка Трампа і Зеленського

На тлі гучної зустрічі президента України Володимиром Зеленським та президента США Дональдом Трампом у Вашингтоні соціальні мережі заполонили меми, які висміюють суперечку між лідерами. Користувачі висміяли і напружену атмосферу, і заяви обох очільників країні, і емоційну реакцію українців на це видовище.

Що створювали українці — дивіться в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, який найпідліший вчинок щодо України на посаді президента зробив Трамп.