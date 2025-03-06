Скільки росіян загинуло на фронті з початку 2025 року: Сирський назвав цифру

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на полі бою

Втрати Росії у війні з Україною з початку 2025 року становили близько 91 тисячі солдатів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Противник продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, і ЗСУ регулярно завдають по ворогах нищівних ударів.

Про це Сирський написав у своєму Телеграм-каналі. Головнокомандувач ЗСУ вкотре подякував українським захисникам за їх стійкість і віру в нашу перемогу.

"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Тільки з початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу!", — написав головком ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку війни склали вже понад 881 тисячу осіб. Лише за минулу добу ЗСУ вдалося знищити 1140 російських військовослужбовців.

Також Сили оборони на ранок 6 березня знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 80 дронів, 2 системи ППО та 94 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав критичним кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни з Росією. За його словами, країна втратила близько 50 тисяч убитими та понад 300 тисяч пораненими.

При цьому Залужний підкреслив, що Росія також зазнає значних втрат, які для неї теж наближаються до критичної межі — вони мають щонайменше 250 тисяч загиблих.

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