Стало відомо, де та коли відбудуться переговори між США та Україною

Повний склад української делегації наразі невідомий

У вівторок, 11 березня, в Ер-Ріяді Саудівської Аравії стартують переговори між представниками США та України. Офіційно сторони поки не підтверджували цю інформацію.

Про це повідомила кореспондентка FoxNews. До столиці Саудівської Аравії вирушить держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник із питань національної безпеки США Майк Волтц.

З української сторони участь в переговорах візьмуть, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак. Повний склад делегації наразі невідомий.

"У вівторок Рубіо, Віткофф та Уолтц відправляться до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема з Єрмаком", – дописала журналістка.

Наразі деталі порядку денного залишаються невідомими. Саудівська Аравія вже виступала посередником у міжнародних перемовинах, зокрема у зустрічах делегацій Росії та Сполучених Штатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час саміту ЄС український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США відновили роботу та висловив сподівання, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч.