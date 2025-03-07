"Руйнівні наслідки": ексдиректор ЦРУ прокоментував рішення США щодо розвідданних для України

Ексдиректор ЦРУ Бреннан був шокований рішенням, яке прийняли у Білому домі

Рішення про призупинення передачі важливих розвідувальних даних від США Україні, яке прийняли у Білому домі, є неприпустимим та обурливим. Воно матиме справді руйнівні наслідки для США – з урахуванням того, що розвіддані від США є, кому замінити.

Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан, пише The Times. Бреннан назвав рішення адміністрації президента Трампа безпрецедентним та зазначив, що це матиме катастрофічні наслідки для України та для США.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід … коли американська розвідка була зупинена з політичною метою і для того, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, приєднатися до побажань адміністрації. Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу", – припустив він.

Бреннан, який працював в розвідувальних службах на шість адміністрацій президентів США, додав, що він був буквально шокований рішенням Трампа. Його дії були проти будь-яких правил.

"Ніколи, ніколи в моєму досвіді ми не перекривали потік розвідданих з політичних міркувань", – резюмував він.

Зазначимо, що зараз Україна почала роботу над отриманням розвідданих від альтернативних джерел. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наразі Київ не отримав точної інформації як саме обмежуватиметься доступ до цих даних зі сторони США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заборонив надавати Україні розвіддані, хоча він кілька разів запевняв, що жодних змін не буде. Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що союзники США можуть перестати ділитися з ними розвідданими. Вже відомо, які країни "вписалися" за Україну.