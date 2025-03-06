Зеленський заявив про значний прогрес у відносинах України та США

Президент також розповів, як Росія може відновити довіру

У четвер, 6 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон відновили роботу. Україна сподівається, що вже наступного тижня відбудеться змістовна зустріч між командами обох країн.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту ЄС.

"Україна та США відновили роботу. Сподіваємося, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч", — сказав він.

Президент також наголосив, що є кілька кроків, які допоможуть переконатися, що РФ визнає необхідність завершення війни. Це відсутність атак на енергетичну та іншу громадянську інфраструктуру та перемир’я на воді.

"Усі повинні переконатися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, і другим — перемир’ям у Чорному морі", — зазначив Зеленський.

На його думку, засобом встановлення "базової довіри" може бути звільнення полонених.

"Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри", – додав глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають вирішуватись лише за їх участю.

Раніше Кіт Келлог порадив Києву підписати угоду про корисні копалини. За його словами, після цього Білий дім відновить постачання військової допомоги Україні, яку призупинили невдовзі після суперечки Зеленського із Трампом.