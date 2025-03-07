Черкаси в транспортному стресі: гаманці пасажирів "схуднуть"

Черкаси готуються до чергового подорожчання

Мешканцям Черкас варто готуватися до додаткових витрат на проїзд. З 10 березня зростуть тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Вартість проїзду в маршрутках зросте з 13 до 16 гривень, а в тролейбусах – з 10 до 13 гривень. Підготовка до підвищення велась із січня.

Окрім міського транспорту, подорожчав і міжміський. Вартість квитка на автобус з Черкас до Києва зросла до 450 гривень. Раніше квиток коштував 400 гривень. Останнє підвищення цін на проїзд до Києва відбулося у вересні 2024 року, коли вартість зросла з 350 до 400 гривень.

"Телеграфу" на автостанції "Дашковича" також повідомили про зростання вартості квитків до Канева. Вони наразі коштують 207 грн. Ще один популярний напрямок — на Полтаву вартує 690 грн.

Подорожчання проїзду відбулось не тільки в Черкасах — хвиля зростання вартості прокотилась Україною. Приміські маршрутки зросли в ціні в Києві, в Кам’янському Дніпропетровської області подорожчав проїзд в трамваях.

Як раніше розповідав "Телеграф", через зростання вартості електроенергії та витратних матеріалів, здорожчає міський електротранспорт у Миколаєві. Квиток готівкою буде дорожчий за електронний.