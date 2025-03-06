Допоможе не тільки Франція? Умєров зробив важливу заяву про обмін розвідданими

Україна почала роботу

Україна почала роботу над отримання розвідданих від альтернативних джерел. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наразі Київ не отримав точної інформації як саме обмежуватиметься доступ до цих даних зі сторони США.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні.

"Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також", — сказав міністр оборони.

Додамо, що, за словами французького міністра оборони Себастьяна Лекорню, Франція готова надавати Україні розвідувальні дані. Адже США мають намір призупинити це постачання зі свого боку, а також обмежити деякі держави.

До прикладу, Велика Британія вже отримала заборону на надання Україні розвідданих. Це своєю чергою ставить під загрозу використання Києвом британських ракет "Storm Shadow".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заборонив надавати Україні розвіддані, хоча він кілька разів запевняв, що жодних змін не буде. Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що союзники США можуть перестати ділитися з ними розвідданими. Вже відомо, які країни "вписалися" за Україну.