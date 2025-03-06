Зеленський назвав перші кроки до миру: як хоче зупинити війну

Україна готова працювати 24/7 заради миру: заяви Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський поділився своїм баченням перших кроків до встановлення миру. Він наголосив, що Україна готує практичні пропозиції, які можуть стати основою для всеохопного врегулювання конфлікту.

На своїй офіційній сторінці Зеленський запропонував встановити "тишу" як у небі, так і на морі. Це передбачає:

Зупинку ударів ракет, дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Припинення бойових операцій у Чорному морі, що дозволить уникнути подальшої ескалації.

Президент назвав ці кроки прологом до ширшого врегулювання, підкресливши, що війна повинна бути зупинена якнайшвидше.

Україна готова працювати цілодобово разом із партнерами в Америці та Європі заради досягнення миру. Зеленський анонсував свій візит до Саудівської Аравії, де він планує зустрітися зі Спадкоємним принцом. Після цього його команда залишиться в країні для подальшої співпраці з американськими партнерами.

Президент наголосив, що Україна найбільше зацікавлена у швидкому та надійному мирі. Він підкреслив, що країна працює виключно конструктивно, як і було обговорено з Президентом Дональдом Трампом.

"Ми готові працювати 24/7 заради миру", — підсумував Зеленський, закликавши до спільних зусиль для припинення війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США без вагань підуть на "повний" курс санкцій проти російських енергоносіїв, якщо це допоможе досягти припинення вогню у війні в Україні.