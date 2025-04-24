Україна отримає підтримку з космосу у війні з Росією. Як в цьому допоможе Японія

Японія передаватиме Україні супутникові SAR-знімки – угода з інститутом iQPS дозволить ГУР бачити ворога навіть уночі та крізь хмари. Наскільки ці супутники кращі за інші

Японський інститут піонерів космосу iQPS передаватиме Україні супутникові SAR-знімки для потреб ГУР. Ці супутники мають ряд переваг. Найважливіше — вони не потребують ясного неба для якісної зйомки.

Що відомо про угоду

Про угоду повідомило видання Intelligence Online. Переговори стартували в лютому, але пришвидшилися після тимчасового згортання розвідпідтримки США в березні. Угода передбачає кілька місяців на технічну інтеграцію — iQPS має вбудуватися в систему обробки української розвідки.

Чим SAR кращі за звичайні супутники

Супутники з радаром із синтезованою апертурою SAR — унікальна технологія супутникової розвідки. На сайті iQPS зазначається, що "SAR — це фундаментальна технологія отримання радіолокаційних зображень, у за цілями спостерігають шляхом передачі електромагнітного сигналу та вимірюванням властивостей відбитого сигналу". Таким чином на їхню роботу не впливає погода, задимленість та час доби.

Сідней, Австралія, зображення від QPS-SAR

Гавань Порт-Джексона, Сідней, Австралія, зображення від QPS-SAR

Технічні характеристики супутників QPS-SAR

Ці супутники — нове покоління SAR. Вони важать усього 100 кг — проти кількох тонн у традиційних супутників. Але головне — здатні розрізняти об’єкти менші за авто (роздільна здатність 46 см). Супутники знаходяться не так далеко — на навколоземній орбіті, приблизно в 600 кілометрах над поверхнею. Особлива розсувна конструкція антени дозволяє отримувати якісні знімки, а вартість супутника — значно нижча за звичні SAR. Супутник має два режими: для широкого огляду Stripmap та Spotlight для конкретних цілей. Частота оновлення — за потреби майже безперервна.

Скільки супутників уже на орбіті

Перший апарат iQPS запустили у 2019 році. Зараз на орбіті — п’ять супутників, до кінця 2026 року планують запустити сьомий, а до 2027-го — повноцінну групу з 24. Це дозволить отримувати SAR-знімки будь-якої точки планети кожні 10 хвилин.

Художнє зображення супутника QPS-SAR в космосі

Як знімки QPS-SAR допоможуть Україні

SAR-знімки дають можливість "бачити" цілі вночі, в сильний сніг, виявляти запущені двигуни, замасковані машини, зміни рельєфу через бойові дії. Україна вже використовує такий супутник.

"Телеграф" розповідав, що ГУР активно використовує SAR-знімки фінських супутників ICEYE, один з яких викупили за кошти, зібрані українцями. Співробітництво з iQPS посилить можливості спостереження та перевірки цілей з більшою точністю.