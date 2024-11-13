Ученые нашли новый вид в глубинах океана, он очаровывает своим свечением (фото, видео)

Этот вид имеет рот, похожий на капюшон

На одну загадку в глубинах океана стало меньше. Впервые это существо увидели в начале 2000-х годов возле гигантского разлома дна у Калифорнии в Тихом океане.

Спустя почти 25 лет ученые изучили более полутора сотен загадочных организмов, похожих на желатиновую каплю со щупальцами и внутренними органами. Это оказался совершенно другой вид, который был выделен в отдельную семью живых существ. Этот вид относят к голожаберным или морским слизням, однако это существо имеет существенные отличия, самое главное – в способе плавания. Назвали глубоководным обманщиком (лат — Bathydeviidae) из-за того, как он хорошо маскировался от ученых, притворяясь другими видами.

Этот новый вид слизней может легко плавать под водой, при этом не затонув и не поднявшись вверх. Они плавно двигаются, сворачивая и опуская все свое тело. При этом у обманщика есть образование, похожее на капюшон, быстро выбрасывая воду из которого он может отскочить назад, чтобы избежать хищника. При этом этот капюшон на самом деле – рот, которым обманщик ловит креветок или других ракообразных.

Странные выступы похожи на пальцы – это часть хвоста. Глубоководный обманщик способен светиться во тьме, напоминая собой звездное небо, ведь его биолюминесценция точечная.

Bathydeviidae светится

Существо имеет рот-капюшон

Bathydeviidae является гермафродитом. Этот вид обитает в северной зоне океана, просторной среде открытой воды на глубине от 1000 до 4000 метров. Длина — чуть больше 15 см. Хотя они водятся в большинстве своем у берегов Калифорнии, их видели также и в других частях океана вдоль побережья США.

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