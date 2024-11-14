Передвісник катаклізмів. У США на берег викинуло рідкісну триметрову рибу (фото)

Це вже другий випадок за рік

У США в окрузі Сан-Дієго викинулась на берег рідкісна глибоководна веслориба, яка вважається передвісником катастроф. Цього гіганта неможливо вивчити без занурення в океан.

Як повідомляє kpbs.or, на початку листопада доктор філософії Інституту океанографії Скріппса Елісон Лафер’єр знайшла мертву рибу-землетрус довжиною 9,5 футів (289, 5 см) на пляжі Грандв’ю в Енсінітасі.

І ця риба стала 21-м видом, який задокументовано викинуло на пляжі Каліфорнії з 1901 року. Проте у 2024 це не перший раз, адже до цього рибу-землетрус викинуло на пляж недалеко від міста Хуе у В'єтнамі.

Зазначається, що Бен Фрабл, менеджер океанографічної колекції морських хребетних Скріппса — однієї з найбільших колекцій глибоководних риб у світі — зв’язався з командою NOAA Fisheries West Coast, щоб отримати зразок і транспортувати його до Південно-Західного наукового центру рибальства.

"Ми взяли зразки та заморозили їх в очікуванні подальшого вивчення та остаточного збереження в колекції морських хребетних, — сказав Фрабл. — Як і у випадку з попередньою рибою-веслом, цей зразок і зразки, взяті з неї, зможуть багато розповісти нам про біологію, анатомію, геноміку та історію життя риби-весла".

Через те, що ці риби мешкають дуже глибоко в океані їх важко досліджувати, саме тому науковці використовують цю нагоду на повну. Водночас наразі незрозуміло, що привело до викидання цієї риби на сушу.

"Можливо, це пов’язано зі змінами умов океану та збільшенням кількості веслориби біля нашого узбережжя, — сказав він. — Багато дослідників гадають, чому ж глибоководна риба викинулась на пляж".

До того ж це може бути пов’язано з ширшими змінами, такими як цикл Ель-Ніньо та Ла-Нінья, пояснює Бен Фрабл. Цього року був слабкий Ель-Ніньо, але він збігся з червоним припливом і вітром Санта-Ана минулого тижня, що могло призвести до викидання риби-весло на сушу.

Зауважимо, що цей вид має довге, без луски, стрічкоподібне сріблясте тіло з темними плямами. Довгий червоний гребінь спинного плавця тягнеться від верхівки голови. Цих риб часто називають морськими зміями, вони виростають до 30 футів і є найдовшими кістковими рибами у світі. Веслориби мають міфічну репутацію провісників стихійних лих і землетрусів.

Завдяки своїй здатності адаптуватися до різних температур, ці риби зустрічаються в більшості океанів світу, за винятком полюсів. Вони мешкають на глибині до 1 000 метрів, і побачити їх вдається нечасто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені знайшли новий вид в глибинах океану, який причаровує своїм світінням.