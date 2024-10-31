Поміститься на нігті: вчені знайшли одне з найкрихітніших хребетних у світі (фото)

Крихітка не виростає навіть до сантиметра в довжину

Тропічні ліси Бразилії є домівкою для багатьох дивовижних тварин і рослин, серед яких є зовсім крихітні організми. Наприклад, такою стала нова жаба, довжиною всього 7 міліметрів.

Цей вид знайдено в заповіднику Projeto Dacnis, що на півдні Бразилії, і був названий на його честь Brachycephalus dacnis. Дослідження оприлюднено в журналі Zoological Science.

Жаби цього виду вважають за краще жити на лісовій підстилці в густій рослинності, далеко від зайвої уваги. Там вони знаходять їжу.

Присутність нового виду вчені запідозрили після того, як почули шлюбні крики самців, описаних як "короткі багатопульсові звуки на високих частотах". Після пошуку джерела звуків, вчені змогли виявити крихітну тварину і тепер вона стане другим відомим науці найменшим хребетним у світі.

Що характерно, найменшим хребетним також є жаба, але з іншого роду — Paedophryne amauensis. Вона проживає на іншому боці глобуса, в Папуа-Новій Гвінеї, і, ймовірно, навіть не підозрює про існування "побратима за розміром".

Новий вид бразильських мініатюрних жаб відрізняє гладка шкіра, і візерунки у вигляді темних хрестиків або смуг. Хоча є й інші варіації у забарвленні.

Brachycephalus dacnis на людському пальці

Також певні розбіжності зі спорідненими видами спостерігаються й у будові скелета. Наприклад, у мініатюрних видів часто зростаються кістки черепа або зникають "зайві" фаланги пальців, що дозволяє їх дуже тендітному тілу стати трохи менш тендітним. Втім, ця жаба такої долі уникла і всі частини знаходяться на своїх місцях, як і у більших видів.

За останні кілька років ця тварина стала сьомим відкритим видом на кшталт мініатюрних жаб Brachycephalus. І це змушує вчених задуматися про те, чи є їх розмір межею мініатюризації, чи ці рекорди теж будуть побиті.

Як повідомлялося раніше, у Китаї нещодавно знайшли найменші яйця динозаврів. Їхній діаметр склав всього 23 міліметри.