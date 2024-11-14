Предвестник катаклизмов. В США на берег выбросило редкую трехметровую рыбу (фото)

Это уже второй случай за год

В США в округе Сан-Диего выбросилась на берег редкая глубоководная веслорыба, считающаяся предвестником катастроф. Этого гиганта невозможно изучить без погружения в океан.

Как сообщает kpbs.or, в начале ноября доктор философии Института океанографии Скриппса Элисон Лаферьер нашла мертвую рыбу-землетрясение длиной 9,5 футов (289, 5 см) на пляже Грандвью в Энсинитасе.

И эта рыба стала 21-м видом, задокументированно выброшенным на пляже Калифорнии с 1901 года. Однако в 2024 году это не первый раз, ведь до этого рыбу-землетрясение выбросило на пляж недалеко от города Хуэ во Вьетнаме.

Отмечается, что Бен Фрабл, менеджер океанографической коллекции морских позвоночных Скриппса – одной из крупнейших коллекций глубоководных рыб в мире – связался с командой NOAA Fisheries West Coast, чтобы получить образец и транспортировать его в Юго-Западный научный центр рыболовства.

"Мы взяли образцы и заморозили их в ожидании дальнейшего изучения и окончательного сохранения в коллекции морских позвоночных, — сказал Фрабл. — Как и в случае с предыдущей рыбой-веслом, этот образец и образцы, взятые из нее, смогут многое рассказать нам о биологии, анатомию, геномику и историю жизни рыбы-весла».

Из-за того, что эти рыбы живут очень глубоко в океане, их трудно исследовать, именно поэтому ученые используют эту возможность по полной. В то же время непонятно, что привело к выбросу этой рыбы на сушу.

"Возможно, это связано с изменением условий океана и увеличением количества веслорыбы у нашего побережья, — сказал он. — Многие исследователи гадают, почему глубоководная рыба выбросилась на пляж".

К тому же это может быть связано с более широкими изменениями, такими как цикл Эль-Ниньо и Ла-Нинья, объясняет Бен Фрабл. В этом году был слаб Эль-Ниньо, но он совпал с красным приливом и ветром Санта-Ана на прошлой неделе, что могло привести к выбрасыванию рыбы-весло на сушу.

Заметим, что этот вид имеет длинное, без чешуи, лентовидное серебристое тело с темными пятнами. Длинный красный гребень спинного плавника тянется от верхушки головы. Эти рыбы часто называют морскими змеями, они вырастают до 30 футов и являются самыми длинными костными рыбами в мире. Веслорыбы имеют мифическую репутацию предсказателей стихийных бедствий и землетрясений.

Благодаря своей способности адаптироваться к разным температурам, эти рыбы встречаются в большинстве океанов мира, за исключением полюсов. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые обнаружили новый вид в глубинах океана, который очаровывает своим свечением.