Перемовини із США все ближче. Українська делегація вже в Саудівській Аравії

Підготовка до зустрічі розпочата

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація вже прибула в Саудівську Аравію. В Ер-Ріяді заплановані переговори з США.

Про це написав Єрмак в своєму Telegram. Зазначається, що Україну на цій зустрічі представлятимуть голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, Єрмак та полковник ЗСУ Павло Паліса.

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", — написав керівник ОП.

Зауважимо, що у Саудівській Аравії буде і президент України Володимир Зеленський, але він не братиме участі у переговорах. Глава держави має намір вирушити на зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом.

Інтереси США на цих переговорах представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, посланець президента Дональда Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф і радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтц.

Більше про те, що відбувається на зустрічі в Саудівській Аравії в реальному часі у матеріалі "Україна та США проведуть переговори у Саудівській Аравії: усі подробиці про зустріч".

Раніше "Телеграф" розповідав, яку позицію займе Україна на переговорах зі США.