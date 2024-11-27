"Крила війни" в новій формі. Які птахи надихнули вчених на розробку нових способів польоту дронів (фото, відео)

Вивчення біомеханіки руху птахів може допомогти створювати ефективніші дроні

Розвиток оборонних технологій та використання дронів під час воєн в усьому світі надихає вчених на пошук нових технологічних рішень у природи. Вчені використали технології польоту яструба та колібрі для того, щоб розробляти два принципові різні робото-дрони.

Маневрувати без крил — робота-яструба випробували в аеродинамічній трубі

Двоє інженерів з École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) збудували безпілотник у вигляді яструба, здатний виконувати маневри без використання крил. Надихнула їх здатність хижих птахів керувати польотом за допомогою хвоста. Щоб створити свій дрон, дослідники звернулися до анатомії яструба. Використовуючи легкі матеріали, вони відтворили кістки та суглоби, зробили крила та хвіст, а потім покрили їх пінопластовим пір’ям.

Штучний яструб дослідників зміг успішно накренитися в аеродинамічній трубі без використання крил. Натомість знадобилося лише певне підкручування хвоста. Це дослідження може бути корисним у розробці нових видів дронів, які здатні плавніше повертатися.

Маневрені та невтомні колібрі — вчені зіткнулись із перепонами

Колібрі не один рік надихають вчених на різноманітні розробки. Створити летючого робота такого маленького розміру вже вдалося. Найвідоміший — NanoHummingbird, створений приватною компанією AeroVironment. Вони з дуже маневрені, здатні робити оборот на 360°, однак не можуть швидко летіти вперед. Наразі вчені продовжують вивчати біомеханіку для того, щоб зробити робота, який повністю зможе повторити рух колібрі. В США на це скеровують мільйонні інвестиції.

Робот Hummingbird

"Робот, створений на основі колібрі, ймовірно, не буде носити зброю, натомість його можна розгорнути для розвідки вулиць попереду військ, стеження за переміщеннями військ або відправлення для пошуку поранених солдатів у місцях, куди люди не можуть потрапити, наприклад, усередині зруйнована будівля або тунель", — йдеться в матеріалі The New York Times.

Серед якостей, які хочуть повторити вчені є те, як колібрі використовують інерцію від поштовхів крилами для надзвичайно спритних маневрів та здатність використовувати вітер для польоту та рухів.

Складність створення ідеального робота-колібрі полягає в тому, що тіла птахів, особливо крила та хвости, неодноразово трансформуються та зазнають численних змін під час польоту. Інша задача полягає у відтворенні ниткоподібних пір’їн, які забезпечують сенсорний вхід — крихітних пір’їн у формі пальми, які відстежують швидкість вітру, температуру та стан пір’я, а потім надсилають цю інформацію в мозок птаха.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни максимально намагаються здешевити виробництво безпілотників, якими атакують Україну. Вони збирають дрони майже зі сміття.