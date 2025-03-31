Робота зі зручним графіком біля метро. В Києві відкрито вакансію для пенсіонерів

Для працівників проводиться безкоштовне навчання

В Україні щодня з'являється чимало вакансій для студентів та пенсіонерів. До прикладу, в Києві шукають охоронця на пристойну зарплату зі зручним графіком роботи.

Про це свідчить оголошення з порталу пошуку роботи. Зазначається, що вакансія відкрита в охоронному центрі "Верум".

Компанія шукає відповідальну людину для роботи охоронцем в офісі. Пропонує зарплату від 10 500 до 11 000 грн. При цьому графік роботи складатиме 3/3, тобто три дні працюєте і три вихідних. На місяць виходить приблизно 15-17 робочих змін. Одна зміна коштує 700 грн.

Зазначено, що у зміні перебуває одна особа. Проте компанія навчає та проводить стажування майбутніх працівників. Основна вимога — відповідальність та бажання працювати. На роботу з повною зайнятістю можуть влаштуватись і пенсіонери.

Офіс, де треба працювати, знаходиться біля станції метро "Олімпійська". Основні обов'язки охоронця — охорона об'єкта, забезпечення роботи пропускного пункту та стеження за порядком. Окрім зарплати, можливі бонуси та премії, які обговорюються на співбесіді.

Нагадаємо, у Чернівцях відкрили вакансію інтерв’юера, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонера. Працівнику необхідно проводити інтерв’ю з людьми, за результатами яких потім потрібно заповнити формалізовані анкети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують роботу з непоганою зарплатою та безкоштовним житлом.