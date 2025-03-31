Чи зможуть депутати ОПЗЖ балотуватися на майбутніх виборах: пояснює голова ЦВК

Санкції можуть опосередковано впливати на передвиборчу діяльність таких кандидатів

Вибори в Україні пройдуть після завершення війни. Заборонені політичні партії не братимуть в них участь. А ось балотування для представників цих партій та осіб, проти яких діють персональні санкції заборон немає.

Про це сказав голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю УП. За його словами, якщо заборонена партія, наприклад ОПЗЖ, подасть виборчий список на реєстрацію до ЦВК, їй буде відмовлено.

"Коли ми говоримо про персоналії, хто там у них був, то зараз немає заборон", — сказав він.

Щодо громадян, проти яких запроваджено персональні санкції України, голова ЦВК зазначив: "Якщо ми говоримо про можливість зареєструватися кандидатом, то в Конституції чи законах України немає такої підстави для відмови в реєстрації як застосування персональних санкцій".

Однак Діденко додав, що санкції можуть опосередковано впливати на передвиборчу діяльність таких кандидатів.

Голова ЦВК також наголосив на необхідності прийняття спеціального закону про особливості проведення повоєнних виборів, який би врегулював багато конкретних аспектів виборчого процесу, що виникли в нових умовах.

Раніше "Телеграф" писав, кого обиратимуть українці першим після війни на виборах.