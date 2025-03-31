Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло
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Відключити світло можуть і за незначний борг, проте відновлення електропостачання оплачує сам споживач
В Україні наразі діє загальний тариф на електроенергію, проте з лічильниками та певні категорії українців можуть платити менше. Якщо ж ви все ж таки накопичили борги — світло можуть відключити.
Як йдеться на сайті Міненергетики, це можливо на всій території країни, окрім зони можливих бойових дій, бойових дій та житла в окупації. Попередити про такий крок постачальники мають за 10 днів.
В законодавстві чітко не прописана сума заборгованості, після якої припиняють електропостачання. Зазвичай, це може бути борг в кілька тисяч гривень, або несплата протягом кількох місяців.
Після надходження попередження, у споживача є кілька шляхів:
- до вказаної дати повністю погасити борг
- укласти договір реструктуризації з постачальником
- звернення до електропостачальника чи оператора системи розподілу для перевірки обсягів споживання (якщо є питання із обсягами нарахування)
- звернення до суду(поки триватиме судовий розгляд, відключення не відбудеться).
Якщо борг не сплачено і ніяких кроків немає, постачання електроенергії буде обмежено. Ба більше, доведеться ще й оплатити роботи з повторного підключення, а це – додаткові витрати, що можуть сягати кількох тисяч гривень. Повторне підключення не відбувається миттєво: у місті на це піде до 3 днів, у сільській місцевості – до 5.
Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть після продажу житла, вас можуть турбувати щодо сплати рахунків. Це пов’язано із тим, що новий власник не переоформив рахунки. В такому випадку треба діяти на випередження.