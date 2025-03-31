Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло

Відключити світло можуть і за незначний борг, проте відновлення електропостачання оплачує сам споживач

В Україні наразі діє загальний тариф на електроенергію, проте з лічильниками та певні категорії українців можуть платити менше. Якщо ж ви все ж таки накопичили борги — світло можуть відключити.

Як йдеться на сайті Міненергетики, це можливо на всій території країни, окрім зони можливих бойових дій, бойових дій та житла в окупації. Попередити про такий крок постачальники мають за 10 днів.

В законодавстві чітко не прописана сума заборгованості, після якої припиняють електропостачання. Зазвичай, це може бути борг в кілька тисяч гривень, або несплата протягом кількох місяців.

Щоб зекономити, можна скористатись лічильниками

Після надходження попередження, у споживача є кілька шляхів:

до вказаної дати повністю погасити борг

укласти договір реструктуризації з постачальником

звернення до електропостачальника чи оператора системи розподілу для перевірки обсягів споживання (якщо є питання із обсягами нарахування)

звернення до суду(поки триватиме судовий розгляд, відключення не відбудеться).

Якщо борг не сплачено і ніяких кроків немає, постачання електроенергії буде обмежено. Ба більше, доведеться ще й оплатити роботи з повторного підключення, а це – додаткові витрати, що можуть сягати кількох тисяч гривень. Повторне підключення не відбувається миттєво: у місті на це піде до 3 днів, у сільській місцевості – до 5.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть після продажу житла, вас можуть турбувати щодо сплати рахунків. Це пов’язано із тим, що новий власник не переоформив рахунки. В такому випадку треба діяти на випередження.