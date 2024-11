Вчені використали комарів для вакцинації від малярії

Щороку сотні мільйонів людей заражаються цією хворобою

Оскільки малярія залишається однією з найнебезпечніших для людства хвороб, вчені багато років намагаються знайти ефективний метод її профілактики. І можливо, у цьому допоможе безпосередньо сама причина хвороби.

Дослідження було оприлюднено в журналі The New England Journal of Medicine. Малярія – це хвороба, яка викликається паразитичними найпростішими організмами на кшталт Plasmodium falciparum. А в людський організм вони потрапляють через укуси малярійних комарів.

Нинішні вакцини зазвичай показують ефективність на рівні 30-80%, що спонукає шукати нові технології. У новій роботі вчені запропонували використовувати дві генетично модифіковані версії паразита, які були запрограмовані припиняти розвиток протягом 24 годин та 6 днів відповідно.

У ході експерименту добровольців розділили на три групи, які отримали перший і другий різновиди, а також плацебо. Цікаво також і те, що вчені для запровадження "вакцини" використовували справжніх комарів.

Незвичайна вакцинація проходила в три етапи з періодичністю 28 днів, після чого добровольців інфікували збудником малярії для перевірки імунної реакції.

Як виявилося у випадку з паразитом, який існував 6 днів, 8 із 9 добровольців отримали захист від інфекції. В інших випадках результати були набагато скромнішими.

Що ж до побічних ефектів, то, крім типових наслідків комариних укусів, їх не виявили.

Дуже незвичайно і те, що вчені обрали для доставляння ослаблених плазмодіїв саме живих комарів, проте це пов’язано зі складністю у виготовленні та зберіганні вакцини, а не з кінцевим варіантом доставки паразита. Тому ідея використання комарів хоч і звучить дуже інтригуюче, але, швидше за все, не буде втілена в життя. Принаймні в найближчому майбутньому.

Причини цього криються як технологічні складнощі, пов’язані з процесом генетичної модифікації комарів, а й у непередбачуваності їхньої поведінки, і навіть деяких етичних нюансів, на кшталт відсутності згоди на вакцинацію. Крім того, процес буде неймовірно дорогим.

У будь-якому випадку поки тестування нового методу боротьби з малярією знаходиться на дуже ранньому етапі, а вчені хочуть провести випробування в більшому масштабі, перш ніж робити висновки про його ефективність.

