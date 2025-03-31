За пів року понад 500 доларів. Українці можуть легко зібрати цю суму, але є умова

За шість місяців українець може накопичити понад 20 700 гривень, якщо кине курити

П'ятсот доларів можна зібрати шляхом економії, наприклад на щоденній чашці кави, або на цигарках, які витягують з гаманців значні суми. Однак у другому випадку період відкладень буде меншим.

Скільки потрібно не курити та які цигарки, аби мати на руках 500 доларів, розібрався "Телеграф". Раніше ми проаналізували ціни на популярні пачки цигарок в українських торгівельних мережах, серед яких є Marlboro, Lucky Strike та Davidoff.

Середня вартість на Marlboro складає 125,81 гривні. За місяць, якщо не курити щодня, можна зекономити до 3774,3 гривні. Тобто це дорівнює 90,95 долара, згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в 41,50 гривні у "Мінфін". Тобто за пів року назбирається 545,7 долара.

Тим часом середня ціна на Lucky Strike та Davidoff є 117,2 і 119,21 гривні відповідно. Якщо "забути" на про них на місяць, то українцю вдасться зекономити до 3516 або 3576,3 гривні. За пів року назбирається 508,32 або 517,05 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна швидко назбирати 500 доларів, якщо відкладати щодня по 5 гривень.