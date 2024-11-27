В Україні випробували американську технологію захисту від Shahed і не тільки: в чому її суть

За планом, система дронів-винищувачів захищатиме від атак безпілотників, а її прикриватиме "кіберкупол"

Війна в Україні ознаменувалася небувалим розквітом використання безпілотних технологій. Іранські дрони-шахеди атакують щодня і щоночі. Як боротися з ними, вивчають як інші країни, так і наша. В Україні розробляли систему дешевих зенітних дронів для полювання на безпілотники. Американські розробники також не стоять на місці.

Як повідомляє Newsweek, в Україні успішно випробували американську систему протидію безпілотникам. Її розробили дві американські технологічні компанії. Особливість технології в тому, що вона не просто протидіє безпілотникам, а й веде розвідку та перешкоджає кіберзагрозі.

Компанії, що взяли участь в розробці — IronNet, фахівці з кібербезпеки колективної оборони на основі штучного інтелекту, та Asterion Systems, експерти у галузі протидії безпілотним авіаційним системам (БПЛА), йдеться у матеріалі. Зазначається, що потенційно, розроблена технологія може захистити навіть країну.

З чого складається та як працює система

Система кібербезпеки IronNet Iron Dome виявляє кіберзагрози у режимі реального часу. Вона з'єднана з технологією протидії безпілотникам Hitchhiker від Asterion. Сам Hitchhiker — безпілотник-перехоплювач, який має електричний двигун. Його економніше використовувати проти Shahed, ніж ракети для сучасних ЗРК.

Система працюватиме комплексно: частина захищає оборонні системи від кібератак, які часто ідуть перед великими атаками безпілотників, а система від Asterion відстежує, націлює та знищує ворожі безпілотники. Таким чином захист стає багаторівневим. Кксперти вже назвали це "зміною правил гри", в разі якщо атака іде одночасно і фізична, і в кіберпросторі.

Директор компанії IronNet Майк Хьюітт прокоментував, що його компанія буде захищати систему колективної оборони для мережі Asterion від атак, а "Asterion зможе бачити безпілотники, класифікувати їх, відстежувати, а потім знищувати їх за допомогою власного безпілотника, який вони запускають з різних місць". Також компанія розробляє можливість робити кібератаки на ворожі безпілотники ще до їх запуску.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрон "Ватра", який планують використовувати для знищення безпілотників шахедів. Це FPV-дрон під контролем оператора. Його нещодавно змогли підняти на висоту 7 км.