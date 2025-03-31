Росія заявила про початок переговорів зі США щодо рідкісноземельних металів: що відомо

У РФ рідкісноземельні метали називають "важливою сферою для співробітництва"

Сполучені Штати Америки нібито розпочали дискусії про проєкт з рідкісноземельних металів із Москвою.

Таку заяву зробив глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Кирило Дмитрієв одному з росЗМІ. За його словами, до можливих угод уже нібито виник інтерес з боку американських компаній.

Дмитрієв стверджує, що рідкісноземельні метали — важлива сфера для співпраці,

"І, безумовно, ми розпочали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проєкти в Росії", — заявив він.

Які рідкісноземельні метали є у Росії

В Росії видобуваються багато видів мінеральної сировини: нафта, природний газ, вугілля, залізняк, апатити, калійні солі, фосфорити, алмази та ін.

Згідно із заявами Міністерства природних ресурсів РФ, запаси 29 видів корисних копалин у Росії становлять 658 млн т, включаючи 28,5 млн т рідкісноземельних металів. Відомство уточнило, що ключові родовища стратегічних ресурсів розташовані в різних регіонах країни та мають високий промисловий потенціал.

Найбільші родовища рідкісноземельних металів у Росії включають:

Що було раніше

У лютому цього року Президент США Дональд Трамп говорив, що "хотів би укласти угоду щодо доступу (американських інвесторів) до російських рідкісноземельних металів".

Варто зазначити, що Росія пропонувала Штатам угоду, в якій хоче передати їм частину прав на рідкісні метали та інші на окупованій українській території. Важливо врахувати, що такий сценарій би гарантував, що Росія збереже контроль над частиною території України після завершення війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Путін напередодні заявляв, що готовий запропонувати Вашингтону співпрацю щодо спільного видобутку ресурсів на окупованих територіях України. При цьому він додав, що готовий пропонувати це і іншим країнам.

Крім того, наприкінці березня поточного року Україна та США досягли угоди щодо угоди про рідкісноземельні метали. Її підписання відбудеться незабаром.