"Крылья войны" в новой форме. Какие птицы вдохновили ученых на разработку новых способов полета дронов (фото, видео)

Изучение биомеханики движения птиц может помочь создавать более эффективные дроны

Развитие оборонных технологий и использование дронов во время во всем мире вдохновляет ученых на поиск новых технологических решений в природе. Ученые использовали технологии полета ястреба и колибри для того, чтобы разрабатывать два принципиально разных робото-дрона.

Маневрировать без крыльев – работа-ястреба испытали в аэродинамической трубе.

Два инженера из École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) построили беспилотник в виде ястреба, способный выполнять маневры без использования крыльев. Вдохновила их способность хищных птиц управлять полетом с помощью хвоста. Чтобы создать свой дрон, исследователи обратились к анатомии ястреба. Используя легкие материалы, они воспроизвели кости и суставы, сделали крылья и хвост, а затем покрыли их пенопластовыми перьями.

Искусственный ястреб исследователей смог успешно накрениться в аэродинамической трубе без использования крыльев. Зато потребовалось лишь определенное подкручивание хвоста. Это исследование может быть полезным в разработке новых видов дронов, которые способны более плавно возвращаться.

Маневренные и неутомимые колибри — ученые столкнулись с преградами

Колибри не один год вдохновляют ученых на разные разработки. Создать летучего робота такого маленького размера уже удалось. Самый известный – NanoHummingbird, созданный частной компанией AeroVironment. Они очень маневренны, способны делать оборот на 360°, однако не могут быстро лететь вперед. Ученые продолжают изучать биомеханику для того, чтобы сделать работа, которая полностью сможет повторить движение колибри. В США на это направляют миллионные инвестиции.

Робот Hummingbird

"Робот, созданный на основе колибри, вероятно, не будет носить оружие, его можно развернуть для разведки улиц впереди войск, слежки за перемещениями войск или отправки для поиска раненых солдат в местах, куда люди не могут попасть, например, внутри разрушеного здания или тоннель", — говорится в материале The New York Times.

Среди качеств, которые хотят повторить ученые, то, как колибри используют инерцию от толчков крыльями для ловких маневров и способность использовать ветер для полета и движений.

Сложность создания идеального робота-колибри состоит в том, что тела птиц, особенно крылья и хвосты, неоднократно трансформируются и претерпевают многочисленные изменения во время полета. Другая задача состоит в воспроизведении нитевидных перьев, обеспечивающих сенсорный вход — крошечных перьев в форме пальмы, отслеживающих скорость ветра, температуру и состояние перьев, а затем посылают эту информацию в мозг птицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне максимально пытаются удешевить производство беспилотников, атакующих Украину. Они собирают дроны почти из мусора.