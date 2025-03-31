Весна вирішила відпочити. У Києві прогнозуються дводенні дощі

Початок квітня 2025 у Києві відзначиться хмарною та мокрою погодою

Київ на початку тижня буде у полоні хмар, дощу та несуттєвого похолодання. Синоптики прогнозують, що опади протримаються дві доби й іноді мінятимуть свою силу.

Водночас упродовж 31 березня-2 квітня пориви вітру не сягнуть вище помірних 6 м/с. Такий прогноз дали в Meteofor.

Понеділок, 31 березня, передбачається сильно хмарним, але сухим. Цей день буде найтеплішим з-поміж інших, адже вдень температура підніметься до +12 градусів, а вночі зафіксувалась біля +8 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вранці-вдень — слабкі 5 м/с.

А от у вівторок, 1 квітня, з самої ночі й до пізнього вечора йтимуть дощі. Найінтенсивнішими вони будуть вранці та вдень. Показники на термометрах у денний час сягнуть +9 градусів, хоча вночі буде тепліше — +10 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Середина робочого тижня, 2 квітня, також буде мокрою, адже всю добу прогнозуються дрібні дощі. Повітря вдень прогріється до +10 градусів, а вночі до +7 градусів. Найсильніші вітри очікуються ввечері — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду очікувати українцям у квітні. Синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом.