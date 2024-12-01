Вражаюча знахідка археологів: в Китаї виявили шовк, якому понад 3 000 років (фото)

Його використовували, як "матеріальний носій" у ритуалах, символізуючи зв’язок між Небом і Землею

Нещодавні археологічні дослідження виявили новаторські докази використання шовку в ритуалах жертвопринесення цивілізацією бронзового віку в басейні річки Янцзи в Китаї. Відкриття, проведене під керівництвом Китайського національного музею шовку та Сичуаньського науково-дослідного інституту культурних реліквій та археології, є першим прямим археологічним доказом культурного та релігійного значення шовку на місці Саньсіндуй у провінції Сичуань.

Сайт Sanxingdui, датований пізньою династією Шан (1600–1100 рр. до н. е.), захопив дослідників своїми вісьмома жертовними ямами, що містять спалені артефакти, такі як нефрит, бронза, слонова кістка та золото. Про це повідомляє Archaeologymag.

Серед цих знахідок унікальний артефакт "решітчастого посуду", вбудований в нефрит, покритий залишками тканини. Незважаючи на вразливість шовку до деградації, вчені застосували передові аналітичні методи, щоб підтвердити наявність залишків шовку, що стало вперше для цього місця в історії.

У дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, для аналізу зразків використовувалися найсучасніші інструменти, включаючи збагачення на імуноафінній колонці (IAC), імуноферментний аналіз (ELISA), скануюча електронна мікроскопія (SEM) і протеоміка. Дослідники витягли сліди бронзових і нефритових артефактів, а також шари попелу в ямах.

Тести виявили фіброїн шовку, білок, який є центральним у структурі тканини. Морфологічні спостереження виявили гладкі трикутні волокна, характерну рису шовку. Протеомний аналіз також підтвердив, що матеріал є тутовим шовком (Bombyx mori), що представляє ранню практику шовківництва, яка включала культивування дерев для годування шовкопрядів.

Знахідки свідчать про те, що шовк використовувався як "матеріальний носій" у ритуалах, символізуючи зв’язок між Небом і Землею. Доктор Ху Ся з Сичуаньського науково-дослідного інституту заявив: "Залишки шовку на нефритових і бронзових артефактах, ймовірно, використовувалися в релігійних церемоніях, що відображає систему вірувань народу Шу та використання ними шовку як божественного зв’язку". Це узгоджується з історичними даними про використання шовку в храмових ритуалах і похоронному одязі.

Радіовуглецеве датування відносить артефакти до 3148-2966 років тому, позиціонуючи їх серед найдавніших відомих прикладів шовкових волокон. Ранні відомості про шовківництво сягають понад 5000 років тому в регіоні річки Янцзи, підкреслюючи тривалу спадщину виробництва шовку в цьому регіоні.

Шовк, який часто асоціюють із глобальною торговельною мережею Шовкового шляху, шанували не лише за його елегантність, але й за його передбачувані надприродні якості. Дослідники відзначили паралелі між одягненими в шовк артефактами та стародавніми текстами, які описують шовк як засіб духовного зв’язку.

Автори дослідження вважають, що їхні висновки дають критичне уявлення про технологічні інновації та релігійні практики цивілізації Шу. Вони роблять висновок: "Це знаменує перше відкриття слідів шовку в Саньсіндуй, відкриваючи вікно в те, як стародавні люди виражали свою віру та культурну ідентичність". Сайт Sanxingdui зараз є ключовим джерелом для розуміння глибокої ролі шовку у формуванні ранніх цивілізацій.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені, які займалися дослідженням крижаного покриву Гренландії, випадково натрапили на секретну американську базу.