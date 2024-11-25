Пролежало на дні 500 років: археологи знайшли затонуле судно останньої експедиції Васко да Гами

Це може бути найранішим європейським судном, яке затонуло в Індійському океані

Біля берегів Кенії у 2013 році виявили фрагменти європейського судна, проте лише через десятиліття археологи змогли їх ідентифікувати. Вони дійшли висновку, що уламки належать португальському судну "Сан Жоржі" (São Jorge), яке входило до складу останньої експедиції Васко да Гами до Індії.

Дослідження було оприлюднено в журналі Journal of Maritime Archaeology. Уламки, які були виявлені біля міста Малінді на південному сході Кенії, є свідченням про одну з восьми найбільш відомих аварій португальських кораблів, що сталися в цьому районі в середньовіччі.

Хоча археологи наполягають на подальших перевірках регіону та пошуках інших "доказів" на місці краху, проте вже зараз є підстави вважати, що йдеться про судно португальської армади Васко да Гами. Воно затонуло 1524 року.

Дослідники перевірили коралові рифи біля узбережжя Малінді та знайшли не лише дерев’яні елементи корпусу, а й вантаж у вигляді зливків міді та слонових бивнів.

Фрагменти корабля

Щодо згаданого корабля, то швидше за все він або не пережив шторм або зазнав аварії через проблеми з навігацією. Уламки було знайдено за 500 метрів від берега на глибині 6 метрів.

"Якщо судно, що затонуло, дійсно "Сан Жоржі", то це раннє затонуле європейське судно в Індійському океані, але ми поки не знаємо напевно", — говорить морський археолог з Університету Коїмбри в Португалії Філіпі Кастро.

"Сан Жоржі" був одним із приблизно двадцяти кораблів, які вирушили до Індії з метою посилення там португальського впливу.

Васко да Гама відомий насамперед тим, що першим із європейців дістався Індії через південь Африки, чим відкрив важливий торговий маршрут для Португалії. При цьому до Індії він сам подорожував тричі – у 1498, 1502 та 1524 роках. Остання подорож закінчилася його смертю від малярії незадовго після прибуття.

Кенія в ті часи була перевалковим пунктом для торговців із Португалії, тому знахідки на кшталт цієї дозволяють точніше розкрити історію всього регіону.

Як повідомлялося раніше, дослідники з Фонду морської спадщини Фолклендських островів провели докладне 3D-сканування легендарного корабля "Endurance", що пролежав під льодами Антарктиди понад сто років.