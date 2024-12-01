Впечатляющая находка археологов: в Китае обнаружили шелк, которому более 3 000 лет (фото)

Его использовали как "материальный носитель" в ритуалах, символизируя связь между Небом и Землей

Недавние археологические исследования обнаружили новаторские доказательства использования шелка в ритуалах жертвоприношения цивилизацией бронзового века в бассейне реки Янцзы в Китае. Открытие, проведенное под руководством Китайского национального музея шелка и Сычуаньского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии, является первым прямым археологическим доказательством культурного и религиозного значения шелка на месте Саньсиндуй в провинции Сычуань.

Сайт Sanxingdui, датируемый поздней династией Шан (1600-1100 гг. до н. э.), восхитил исследователей своими восемью жертвенными ямами, содержащими сожженные артефакты, такие как нефрит, бронза, слоновая кость и золото. Об этом сообщает Archaeologymag.

Среди этих находок уникальный артефакт "решетчатого сосуда", встроенный в нефрит, покрытый остатками ткани. Несмотря на уязвимость шелка к деградации, ученые применили передовые аналитические методы, чтобы подтвердить наличие остатков шелка, что стало впервые для этого места в истории.

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, для анализа образцов использовались самые современные инструменты, включая обогащение на иммуноафинной колонке (IAC), иммуноферментный анализ (ELISA), сканирующая электронная микроскопия (SEM) и протеомика. Исследователи извлекли следы бронзовых и нефритовых артефактов, а также слои пепла в ямах.

Тесты обнаружили фиброин шелка, белок, который является центральным в структуре ткани. Морфологические наблюдения выявили гладкие треугольные волокна, характерную черту шелка. Протеомный анализ также подтвердил, что материал является тутовым шелком (Bombyx mori), представляющим раннюю практику шелководства, которая включала культивирование деревьев для кормления шелкопрядов.

Находки свидетельствуют о том, что шелк использовался как "материальный носитель" в ритуалах, символизируя связь между Небом и Землей. Доктор Ху Ся из Сычуаньского научно-исследовательского института заявил: "Остатки шелка на нефритовых и бронзовых артефактах, вероятно, использовались в религиозных церемониях, что отражает систему верований народа Шу и использование ими шелка как божественной связи". Это согласуется с историческими данными об использовании шелка в храмовых ритуалах и погребальных одеждах.

Радиоуглеродное датирование относит артефакты к 3148-2966 годам назад, позиционируя их среди древнейших известных примеров шелковых волокон. Ранние сведения о шелководстве достигают более 5000 лет назад в регионе реки Янцзы, подчеркивая длительное наследие производства шелка в этом регионе.

Шелк, который часто ассоциируют с глобальной торговой сетью Шелкового пути, почитали не только за его элегантность, но и за его предполагаемые сверхъестественные качества. Исследователи отметили параллели между одетыми в шелк артефактами и древними текстами, которые описывают шелк как средство духовной связи.

Авторы исследования считают, что их выводы дают критическое представление о технологических инновациях и религиозных практиках цивилизации Шу. Они делают вывод: "Это знаменует первое открытие следов шелка в Саньсиндуй, открывая окно в то, как древние люди выражали свою веру и культурную идентичность". Сайт Sanxingdui сейчас является ключевым источником для понимания глубокой роли шелка в формировании ранних цивилизаций.

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