Сонячна активність зменшилась? Чи будуть магнітні бурі на Землі на цьому тижні

Астросиноптики повідомили, що поточний тиждень пройде без геомагнітних штормів

Після затяжної магнітної бурі, яка тривала весь минулий тиждень, на Сонці нарешті знизилась активність. Астросиноптики прогнозують, що протягом 2-8 грудня не очікується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

За останню добу на світилі відбулось сім спалахів класу С і вони майже не впливають на магнітне поле нашої планети. Про це повідомили у Meteoprog.

Згідно з їх даними, упродовж понеділка, 2 грудня, сонячна активність буде помірною. Однак є невелика ймовірність спалахів класу Х.

Водночас можливість малого геомагнітного шторму протягом понеділка складає 5%, а великого — 1%.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 2-8 грудня 2024

Як йдеться на сайті Meteoagent, наразі, 2 грудня, тримається мінімальна активність в 3 бали. "Зелений" рівень коливань прогнозується упродовж поточного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні протягом 2 грудня.