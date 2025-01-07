Космічний тариф на світло. Коли підніметься ціна на електроенергію у 2025

Наразі ринкова вартість електрики становить 10 грн за 1 кВт/год

В Україні вже у 2025 році може значно піднятись тариф на електроенергію для населення. Ціна з літа може зрости до 6,7 грн за 1 кВт-год, наразі вона складає 4,23 грн.

Про це повідомив голова Союзу споживачів комунпослуг України Олег Попенко. За його словами, ініціаторами цього виступають міністерства енергетики та НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що ціну розраховують з урахуванням витрат на виробництво ресурсу. Враховуючи це, на думку Попенка, з 1 червня 2025 року тариф на світло можуть підвищити до 6,68 грн, а років через два-три — до 9 грн.

"Минулого року називалися ціни у 6,5−7 грн за кВт/год та у найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною чи ціною на ринку на добу вперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Загалом через 2−3 роки тариф зросте до 9 грн", — йдеться у прогнозі.

Попенко наголосив, що з початку поточного року ринкова вартість електрики підвищилась приблизно до 10 грн за 1 кВт/год.

Йдеться про такий порядок цифр:

5,95 грн — ціна на ринку на добу вперед;

1,7 грн — передача електроенергії;

2,35 грн — податок на додану вартість.

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