Поки без морозів, але погода погіршиться: синоптики дали прогноз на 2 грудня

Температури будуть низькими

У понеділок, 2 грудня, в Україні буде хмарна погода з епізодичними проясненнями. Опадів практично не передбачається, однак на дорогах може бути небезпечно через сильний туман. Стосується західних та південних областей України.

Згідно з інформацією Українського центру з гідрометрології, вночі та вранці температура повітря знизиться до 3 градусів морозу. Вдень очікується поступове потепління, температура коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. На заході та півдні країни денні температури сягатимуть 1-6 градусів тепла.

У західних регіонах прогнозується туман з видимістю 200-500 метрів. Метеорологи встановили жовтий рівень небезпечності. Переважатиме південно-східний напрямок вітру зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

У столиці та Київській області очікується схожа погодна картина. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу вночі до 2 градусів тепла вдень. На дорогах місцями формуватиметься ожеледиця, тому водіям рекомендують бути особливо обережними.

Раніше "Телеграф" також розповідав, чи буде грудень сніжним цього року. Українцям обіцяють погодні сюрпризи.