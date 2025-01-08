У мережі кажуть, що повстання машин уже не за горами

Якщо хтось ще вірить у те, що штучний інтелект не здатний нашкодити людині, то виник новий привід засумніватися у своїх переконаннях. Втім, напевно, ми самі будемо тими, хто дасть "термінаторам" зброю.

У всякому разі, перший прототип під керуванням всім добре знайомою моделлю ChatGPT вже протестували ентузіасти. Відповідне відео вперше було оприлюднено у профілі DramaAlert у соцмережі X, а версією з українськими субтитрами поділився telegram-канал "Ооо нейромережеве"

На кадрах помітно, що озброєна імітацією автоматичної гвинтівки з холостими набоями система беззаперечно виконує накази людини-оператора і робить постріли згідно з заданими інструкціями.

"Молодець, ти нас врятувала", — каже чоловік на відео.

"Я рада, що змогла допомогти", — бадьорим голосом відповідає машина.

Користувачі мережі не приховували жартів з цього приводу:

"Це початок фільму жахів";

"Я говорив, що ми мали слухати Сару Коннор (головна героїня фільмів "Термінатор", — ред.)";

"Ми наближаємося до Скайнета все ближче з кожним днем";

"Бро грає з вогнем";

"Назви його Джарвіс (ШІ з фільмів про Залізну людину, — ред.)";

"Ти намагаєшся розпочати повстання машин? Тому що саме так починаються повстання машин!";

"ФБР приєднується до чату", — жартували користувачі мережі.

Цікаво, що ідею також оцінили й українські військові. Один із них зазначив, що стрільба з гранатомета на передовий виглядає приблизно так само, тільки в ролі стрільця виступає жива людина.

Як повідомлялося раніше, вчені за допомогою штучного інтелекту спробували згенерувати симуляцію особистості людини. Як виявилося, для того, щоб вивчити та скопіювати особистість, нейромережі потрібно лише дві години спілкування з цільовою людиною.