Солнечная активность снизилась? Будут ли магнитные бури на Земле на этой неделе

Астросиноптики сообщили, что текущая неделя пройдет без геомагнитных штормов

После затяжной магнитной бури, которая длилась всю прошлую неделю, на Солнце наконец-то снизилась активность. Астросиноптики прогнозируют, что в течение 2-8 декабря не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

За последние сутки на светиле произошло семь вспышек класса С и они почти не влияют на магнитное поле нашей планеты. Об этом сообщили в Meteoprog.

Согласно их данным, в понедельник, 2 декабря, солнечная активность будет умеренной. Однако есть небольшая вероятность вспышек класса Х.

В то же время, возможность малого геомагнитного шторма в течение понедельника составляет 5%, а большого — 1%.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 2-8 декабря 2024

Как говорится на сайте Meteoagent, сейчас, 2 декабря, держится минимальная активность в 3 балла. "Зеленый" уровень колебаний прогнозируется в течение текущей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в течение 2 декабря.