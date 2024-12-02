Укр

Солнечная активность снизилась? Будут ли магнитные бури на Земле на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Космос
Космос. Фото СтопКор

Астросиноптики сообщили, что текущая неделя пройдет без геомагнитных штормов

После затяжной магнитной бури, которая длилась всю прошлую неделю, на Солнце наконец-то снизилась активность. Астросиноптики прогнозируют, что в течение 2-8 декабря не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

За последние сутки на светиле произошло семь вспышек класса С и они почти не влияют на магнитное поле нашей планеты. Об этом сообщили в Meteoprog.

Согласно их данным, в понедельник, 2 декабря, солнечная активность будет умеренной. Однако есть небольшая вероятность вспышек класса Х.

В то же время, возможность малого геомагнитного шторма в течение понедельника составляет 5%, а большого — 1%.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 2-8 декабря 2024

Как говорится на сайте Meteoagent, сейчас, 2 декабря, держится минимальная активность в 3 балла. "Зеленый" уровень колебаний прогнозируется в течение текущей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в течение 2 декабря.

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#Прогноз #Магнитные бури #График