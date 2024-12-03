Навколо знайденої історичної реліквії в Болгарії розгорівся скандал: голову богині начебто приховували від вчених (фото, відео)

Тихе більш знана за римською міфологією як Фортуна

Знайти гарно збережені історичні цінності — неабиякий здобуток для археолога.У Пловдиві в Болгарії знайшли мармурову голову давньогрецької богині Тихе у стародавньому місті Філіппополь. Її виявили під час розкопок у Єпископській базиліці.

Місцеві вчені вже називають знахідку феноменальною. Голова датується кінцем 1-го до середини 3-го століття нашої ери та демонструє вишукану елліністичну майстерність. Голову Тихе прикрашає особлива корона corona muralis, що повторює міські стіни з баштами. Це означає, що Тихе була заступницею міста Філіппополя. Вважається, що артефакт був частиною статуї заввишки приблизно 2,5 метра, виходячи з пропорцій голови.

Археологи вважають, що статуя могла належати святилищу, яке було на місці християнської базиліки в давнину. Вони також зважають на місце, де знайшли мармурову голову — біля кафедри базиліки. Вважається, що її могли використати не просто як будівельний матеріал, а розмістити там символічно.

Знайдена голова богині Тихе

Перед тим як виставляти артефакт, його планують очистити та реставрувати. Також команда хоче підняти мозаїку базиліки, щоб вивчити стародавнє святилище внизу — там може знаходитися решта статуї.

Процес розкопок зіткнувся із скандалом. Археолог Любомир Мерджанов вважає, що голову вже знаходили, але приховали, бо розкопки не були регламентовані. Директор муніципального інституту "Стародавній Пловдив" Олена Кантарева, яка відповідає за Єпископську базиліку звинувачення відкидає, натомість заявляє, що про існування мармурового артефакту на цьому місці відомо з 2021 року, про що повідомлялось.

Довідково: Тихе, давньогрецька богиня удачі й випадковості, шанувалася як могутнє божество, яке однаково впливає на життя смертних і богів. Тихе часто зображувався разом із символами міського захисту, такими як corona muralis, що втілювало багатство та процвітання міста. Пізніше римляни назвали її Фортуна.

Раніше "Телеграф" розповідав про знайдене затонуле судно останньої експедиції Васко да Гами. Воно сотні років лежало на дні.