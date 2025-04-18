ЛГБТ-фестиваль під час Великодня викликав шквал емоцій в Україні - втрутився навіть нардеп

Але є одна людина, яка підтримала ініціативу

Кінофестиваль SUNNY BUNNY відбудеться у Києві та Львові з 18 по 25 квітня. Там мають показати квір-кіно, такий захід обурив українську спільноту, адже в один з цих днів в Україні святкують Великдень.

Організатори вже відкрили продаж абонементів. У мережі це викликало бурхливу реакцію, тому "Телеграф" розповість, що думають про це нардепи, бізнесмен, військовий капелан та волонтер.

Гончаренко і Стерненко посварились

Спершу між собою посварились народний депутат України Олексій Гончаренко і волонтер Сергій Стерненко. Нардеп заявив, що ЛГБТ-кінофестиваль, який відбудеться у Страсну п’ятницю – це не про права людей, це про провокацію "проти українських традицій, віри, фронтовиків, які загинули з молитвою на вустах".

"Це зневага до мільйонів людей, для яких Страсна п’ятниця – день тиші, скорботи і молитви", – зауважив Гончаренко.

Парламентар вважає, що організатори мають перенести цей фестиваль. "Лачен та Стерненко зможуть подивитись кіно трошки пізніше. Нічого страшного з ними не буде", – додав нардеп.

Пізніше він написав наступне: "Організатор першого ЛГБТ квір-кінофестивалю Сергій Стерненко почав медійне цькування проти мене. А все лише через те, що я попросив його не робити цей фестиваль у Страсну пʼятницю. Кіно "Проковтнути ніч" чи "Плоди опунції" Сергій і його друзі змогли б подивитись не у Великодню неділю. А в інші дати. Але Сергію хочеться дивитись і показувати ці фільми у великі християнські свята".

Сергій Стерненко йому відповів. За його словами, нардеп Гончаренко вирішив пройтись по чутливій темі, щоб налаштувати проти нього людей та підірвати поставки дронів до війська.

"ЛГБТ-фест у Страсну пʼятницю це дно. У нас світська держава, звісно, але треба відчувати контекст, чого організатори чи не розуміють, чи спеціально хайпують. Хайпує і нардеп Порошенка. Деякі люди навіть вірять у цей фейк. Я це переживу. А Гончаренко як був (поганою людиною — ред), так і лишиться. І закінчить він або як Шуфрич, або як Кива", — написав він.

Тимошенко просить скасувати захід

Лідер партії "Батьківщина" та народний депутат України Юлія Тимошенко каже, що організаторам ЛГБТ-кінофестивалю, який повинен початись у Страсну п'ятницю, варто визнати свою помилку та скасувати захід. Про це вона написала у Facebook.

"Знаєте, як буквально виглядає "нічого святого"? Це ЛГБТ-кінофестиваль у Страсну п'ятницю та протягом великодніх свят. Надто – у дні, коли ховають загиблих від останніх жорстоких ворожих обстрілів", — зазначила Тимошенко.

За словами народного депутата, важливо розуміти, хто вирішив проводити такі заходи саме у ці дні та хто дав на це дозвіл, і чи не варто організаторам визнати свою помилку та скасувати захід.

Гетманцев згадав про торішній скандал

Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також відреагував на це. Він написав, що такі дії шкодять самим організаторам.

"Завжди дуже помірковано ставився до ЛГБТ- спільноти та відстоювання нею своїх прав, але відкривати свій фестиваль у Страсну пʼятницю і загалом проводити його на Великодні свята… серйозно? Невже було мало минулорічного хайпу — намагань провести подібний фест у дні пам'яті жертв Голодомору? Невже ви не розумієте, що це шкодить передусім вам самим?", — йдеться у повідомленні.

Військовий капелан про кінофестиваль на Великдень

Військовий капелан Дмитро Чепіга посилається на статтю ЗМІ. Він досить обурливо відреагував на подію.

"ЛГБТ-фестиваль на Великдень? Серйозно?!! Цитата зі статті в "КиївВлада": "Нагадаємо, минулого року організатори фестивалю "Квір-пропаганда Фест", анонсованого ГО "КиївПрайд" на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні." А цього разу вони не знають, що буде Пасха?", — пише він.

Андрію Гутнику ЛГБТ-фестиваль здався дивним

Одним із резонансних дописів став пост користувача Facebook Андріяна Гутника, який висловив своє здивування щодо вибору саме великоднього тижня для проведення ЛГБТ-фестивалю. Він наголосив на тому, що християни готуються до найважливішого свята, а проведення подібного заходу в цей період є "відвертою наругою над почуттями мільйонів віруючих українців".

У своєму емоційному зверненні Гутник також висловив нерозуміння щодо того, чому не було обрано інший час для фестивалю, зазначивши, що "Україна ж велика, календар –довгий". Він закликав до поваги до сімейних та християнських традицій, наголошуючи на важливості базових цінностей для єднання суспільства.

"Мені здається як мінімум дивним, що ЛГБТ-фестиваль у Києві вирішили провести якраз на Великдень. Християни готуються до найважливішого свята року, бабусі печуть паски, діти фарбують яйця, а тут такий "сюрприз" з 18 по 25 квітня. На саму Страсну пʼятницю вже з помальованими хочуть прогулятись Хрещатиком. Невже не можна було вибрати інший тиждень? Україна ж велика, календар — довгий! Це відверта наруга над почуттями мільйонів віруючих українців. Яка влада це дозволила? Кому прийшов в голову подібний маразм? Хто знає прізвище того представника ЛГБТ-спільноти якому потрібно саме в цей час духовного єднання самоствердитися?

Просто хочеться, щоб у нашому суспільстві була повага до сімʼї та християнських традицій. Бо ж коли ми перестаємо поважати базові цінності, то що нас тоді об'єднує?", — пише він.

Україна вільна і світська держава

Директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький на своїй сторінці в Х написав, що Україна вільна і світська держава. А що роблять інші — не справа інших.

"Для стурбованих проведенням ЛГБТ-кінофестивалю у Страсну пʼятницю і Великдень: Україна – вільна і світська держава. Кожен має право вибору: постити, йти до церкви, їсти паску чи дивитися квір-кіно. Ви не можете навʼязувати свій вибір іншим. Що роблять інші – не ваша справа".

Що відомо про фестиваль

Цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Фестиваль пройде в кінотеатрі "Жовтень".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві стався скандал ЛГБТ-військових із друкарнею.