Рус

"Після Паски" треба реально братися за розум, у нас є всього 3-4 місяці - Віктор Шлінчак

Автор
Віктор Шлінчак
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Війна
Війна. Фото Колаж "Телеграфу"

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів про необхідність створення стратегічної Ради для посилення обороноздатності України

Вибачайте, що у Страсну пʼятницю, але ми рухаємось не по надто оптимістичному сценарію. І щоб він не став катастрофічним, "після Паски" треба реально братися за розум. Особливо тим, від чиїх рішень залежить подальша обороноздатність країни.

США не просто виходять з перемовин. Команда Трампа буде робити вигляд, що не помічає війни в Європі. І другою рукою намагатиметься знайти механізми, які дадуть можливості економічних "взаємозаліків" з Москвою. До якогось "кидка", поки кремлівці не надірвуться. Росія бомбитиме ще дужче, щоб тиснути психологічно і виснажуючи нашу ППО. З озброєнням — дай Боже — щоб нам його хоча б продавали.

Що в цій усій історії (коли Європа теж екстрено фрагментується) потрібно робити владі? В першу чергу — мобілізовувати внутрішній ресурс суспільства. В ситуації, коли існує значна недовіра, це зробити важко, але необхідно, бо сама по собі влада не вигребе. Це теж вже очевидно.

Не буду пропонувати рецепт "уряду єдності" — це вже проїхали. В цей критичний момент в принципі повинна бути сформована якась стратегічна Рада, де президент чутиме не паркетні спічі, а разом з іншими учасниками політичних і економічних процесів, випрацьовуватиме стратегії нашого спільного виживання як нації.

Очевидно, що в цю Раду мають потрапити ті, хто уже доводив свою ефективність на окремих ділянках роботи, а також ті, хто набув досвід за час війни. Не бачу проблеми, якщо поряд сидітимуть і "патріотичні олігархи", і нинішні менеджери (якщо у них є бачення), і представники бізнесу, і представники місцевого самоврядування, і представники громадянського суспільства, і духовенство.

За великим рахунком, у нас є часовий запас в 3-4 місяці, аби сформулювати завдання і почати працювати за різними напрямками, аби посилити здатність до оборони. До осені Росія увійде в, на їх думку, "завершальний етап СВО", і нам треба бути максимально до цього готовими.

Джерело: сторінка у Facebook Віктора Шлінчака.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Війна #Мобілізація #нацбезпеку #Обороноздатність